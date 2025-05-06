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حوادث

اختل توازنه، النيابة تستمع لزملاء عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة نصر

تحقيق، فيتو
تحقيق، فيتو

 استمعت  نيابة مدينة نصر إلى أقوال زملاء عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بالحي العاشر بمدينة نصر.

وقال زملاء المتوفى إنه أثناء وقوفه على السقالة لإتمام بعض الأعمال في العقار اختل توازنه وسقط على الأرض وعلى الفور هرولوا إليه فوجدوه غارقا في دمائه، وبنقله إلى المستشفى توفى داخلها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه في العقد الرابع من العمر وسقط أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الثالث بمبنى تحت الإنشاء، وعثر بالجثة على إصابات عبارة عن كسور بأحد القدمين وكسور بالأضلاع ونزيف خارجي عام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة الحي العاشر دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل أسفل عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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