فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانا 18 مايو الجاري لهذا السبب

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار

وفي مستهل الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، وما حققه من إيرادات خلال تلك الفترة حيث تم الإشارة إلى ما شهدته هذه الفترة من نسبة نمو في حركة الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية بلغت 19% مقارنة بذات الفترة من العام المالي الماضي.



وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل وآليات تعزير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بعدد 15 موقع أثري على مستوى الجمهورية، لتحسين التجربة السياحية بها وتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها.



وفي هذا السياق وجه وزير السياحة والآثار بضرورة دراسة كل موقع على حدة لحصر احتياجاته، والعمل الفوري على توفير الخدمات السياحية به بالشكل المناسب، بما يتسق مع التنسيق العام للموقع وطبيعة الأثر، وبما يضمن عدم المساس بهيبة الموقع الأثري.

أعمال تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية

وتشمل أعمال تطوير الخدمات توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط، وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وإقامة مظلات ومقاعد لإراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى إعداد الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع باللغتين العربية والإنجليزية.



كما يشمل التطوير إتاحة هذه المواقع الأثرية لذوي الهمم عن طريق تأهيل مسارات الحركة، وغيرها من الخدمات التي تحسن من تجربة الزائرين.



وأكد الوزير على أن توفير ما تستحقه المواقع الأثرية من إنفاق في سبيل تحسين التجربة السياحية يعد أولوية لدى الوزارة خلال الفترة الحالية، موضحا أن توفير تجربة سياحية ميسرة وسهلة سيكون له بالغ الأثر على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



كما وافق أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على عدد من القرارات الهامة أهمها:

- السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول متاحف الآثار المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية، مجانًا، وذلك يوم 18 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

- الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن عروض تقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

- الموافقة من حيث المبدأ على زيادة قيمة المكافأة الاستثنائية التي يتم صرفها للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغ السن القانونية اعتبارا من العام المالي القادم، على أن يتم إقرار الضوابط الخاصة بهذا الشأن في الاجتماع القادم لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قبل تطبيقها.



- اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بشارع الحدادين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بسجلات قيد المنطقة الأثرية.

- اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية، وكذلك تسجيل القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.