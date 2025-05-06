النيابة تطلب التحري حول حريق محل في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل نجف نشب به حريق في منطقة مصر الجديدة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربي داخل محل النجف أدت إلى نشوب الحريق والتهم العديد من محتويات المحل.



ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.



وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المحل.



حريق محل نجف بمصر الجديدة



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل نجف بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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