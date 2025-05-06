المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم بعض محتويات محل نجف بمصر الجديدة

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة حول واقعة حريق نشب داخل محل لتجار النجف بمنطقة مصر الجديدة.



وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربي داخل محل النجف أدت إلى نشوب الحريق والتهم العديد من محتويات المحل، وتم انتداب المعمل الجنائي لتقدير الخسائر.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل نجف بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع أي إصابات.



وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المحل.



حريق محل نجف بمصر الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل نجف بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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