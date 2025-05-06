الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بشاير موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود  طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 33

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 35
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

شبورة مائية على هذه الطرق، والأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

بشاير موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون وانخفاض تدريجي للبطيخ

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، قفزة جديدة في الخيار والليمون يسجل 70 جنيها

للحد من الهجرة غير الشرعية، بريطانيا تبدأ تقييد منح التأشيرات لجنسيات 3 دول

أسعار السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وجنون للماكريل وهبوط مفاجئ للمكرونة

ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل تستبقها بعملية "مركبات جدعون"

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية