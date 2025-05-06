الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس

تامر حسني ومصطفى
تامر حسني ومصطفى حجاج، فيتو

أشعل الثنائي تامر حسني ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنانة رنا رئيس على شاب من خارج الوسط الفني.

حفل زفاف رنا رئيس 

وقدم الثنائي عددًا من أغانيهما الشهيرة على المسرح وسط رقص الراقصة الاستعراضية دينا.

وتحتفل الفنانة رنا رئيس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث يقام الحفل بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد من النجوم.

وكانت رنا رئيس الدعوة وجهت لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض إلى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.

احتفلت رنا رئيس منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر رمضان الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”.

وكانت الفنانة رنا رئيس، كشفت عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل، ويمتلك حس فكاهة.

 

مسلسل سيد الناس

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف رنا رئيس زفاف رنا رئيس رنا رئيس الفنانة رنا رئيس تامر حسني و مصطفي حجاج

الأكثر قراءة

بخطاب رسمي، الاتحاد السلوفيني يصدم الأهلي بشأن جراديشار قبل كأس العالم للأندية

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

برلماني يكشف مفاجآت بشأن مستأجري الإيجار القديم على المعاش والمقترحات الأخيرة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

مصرع مسن في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)

خدمات

المزيد

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية