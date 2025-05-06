استدعاء مجري التحريات لأخطر تشكيل عصابي لسرقة مواقع تحت الإنشاء بالقطامية

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، مجري التحريات بواقعة أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواقع تحت الإنشاء بـمنطقة القطامية وذلك لكشف ملابسات ضبط التشكيل.

سرقة مواقع تحت الإنشاء بالقطامية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وعُثر بحوزة المتهمين على (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – السيارة المستخدمة في تنفيذ وقائع السرقة).

وبتكثيف التحريات وبإرشاد المتهمين، تم التوصل إلى كافة المسروقات المُستولى عليها، والتي تم ضبطها بحوزة خمسة من عملائهم سيئي النية، أحدهم له معلومات جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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