بسبب علاقة محرمة، استكمال محاكمة سيدة وشقيق زوجها بتهمة قتل زوجها بالجيزة

تنظر محكمة الجيزة، اليوم، الاستئناف المقدم من المتهمين "بشاير.ع" و"أحمد.ص" على حكم إعدامهما، الصادر في قضية مقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.

يأتي ذلك في القضية التي هزت قرية الودي التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، بعد أن كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين على التخلص من المجني عليه "كامل.ص" لإفساح الطريق أمام علاقة آثمة بين الزوجة وشقيق زوجها.

ترأس الهيئة القضائية المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيه الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى محمد ومحمود سليمان.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، قد أصدرت حكمها في 4 ديسمبر 2024 بإعدام المتهمين شنقا، وذلك بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، إثر إدانتهما بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4771 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 1445 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين خططا لقتل المجني عليه بوضع السم في طعامه، حيث دسّت الزوجة المتهمة الثانية السم في الطعام، وحين بدأت أعراض التسمم في الظهور، حضر المتهم الأول إلى المنزل، وقام الاثنان معًا بلف قطعة قماش حول عنق الضحية وشدّها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول حاول لاحقا إخفاء معالم الجريمة، بنقل الجثة إلى المستشفى مدعيًا أن الوفاة طبيعية، في محاولة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وبناء على التحقيقات، قرر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي انتهت إلى إدانتهما والحكم عليهما بالإعدام.

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