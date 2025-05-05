قررت النيابة العامة في شمال المنيا تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في إحدى قرى مركز مطاي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وُجهت النيابة إليه تهمة التعدي على زوجته بالضرب المبرح، مما أدى إلى وفاتها أثناء حملها.

تجديد حبس قاتل زوجته في المنيا لمدة 15 يومًا

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مدير مستشفى مطاي المركزي عن وصول سيدة في العقد الرابع من عمرها في حالة إغماء، وعليها آثار ضرب مبرح، حيث فارقت الحياة بعد لحظات من وصولها إلى المستشفى.

وقد تم القبض على المتهم من قبل قوات الأمن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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