بعد 41 سنة من العمل، أستاذ بتجارة القاهرة يقرر ترك الجامعة ويوجه رسالة مؤثرة إلى طلابه

فجر الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، مفاجأة بإعلانه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تركه العمل في الجامعة بعد مرور 41 سنة من العمل أستاذًا بها.

البحيري يقرر ترك جامعة القاهرة

وكتب البحيري على صفحته الشخصية على الفيس بوك منشورًا جاء فيه: "41 عامًا في هذا المكان.. واليوم قررت أن اتركه، ليس كرهًا.. ولكن زهقًا من تصرفات البعض وقرارات البعض.. وتخاذل البعض عن نصرتي؛ وتجاوز أحقيتي في تبوؤ المكانة التي استحقها، المكانة التي كان يجب أن أحصل عليها لو كانت هناك عدالة وموضوعية وشفافية.

وتابع: كنت ألمح التساؤل في عيون طلابي.. لماذا لم تنل منصبًا يليق بك.. وأعجز عن الإجابة.. فقررت الرحيل لكي أكمل ما تبقى من عمري مع من يعرف حقًّا قيمتي. أفوض أمري إلى الله.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، نصيحة لكل طلابي وأصدقائي والمحبين.. لكي لا تقضي 41 عامًا مثلي ثم تترك مكانك.. عندما لا يقدرون ما تفعله من أجلهم.. اتركهم وارحل لمن يقدرون قيمتك".

البحيري وسط طلاب الماجستير

معلومات عن الدكتور هشام البحيري

ويعد الدكتور هشام البحيري، خبيرًا في البرامج التطويرية، وأكاديمي موسوعي حيث لديه العديد من الأبحاث والمراجع في الموارد البشرية وأصول الإدارة ودراسات متقدمة في الإدارة وإدارة التسويق والاتصالات التسويقية المتكاملة ومناهج البحث العلمي في الإدارة وفن البيع والإدارة الإستراتيجية والسياسات وغيرها، كما يملك خبرة كبيرة في مجال التطوير الإداري والتأهيل والتدريب وتطوير الموارد البشرية، وسبق له تنفيذ ما يقرب من 5000 برنامج تدريبي في موضوعات إدارية مختلفة في العديد من الدول المختلفة.

البحيري يعلن عمادته بإحدى الجامعات الخاصة

البحيري عميدًا لإحدى كليات التجارة بالجامعات الخاصة

وقبل هذا المنشور كتب البحيري على صفحته على الفيس بوك منشورًا آخر، تهكم خلاله على موافقة قسم إدارة الأعمال بـ كلية التجارة بجامعة القاهرة اليوم، على إعارته عميدًا لإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.

وقال:" شكرًا جامعتي..على خدمة 37 سنة، والوداع طلابي في جامعة القاهرة".

وكتب البحيري عبر حسابه الرسمي منشورات، تدل على التنكيل به وإقصائه من الجامعة منها منشور يقول فيه: "عندما يتخيلوا انهم زهقوك وأجبروك على ترك المكان والرحيل.. قل لهم أي رحيل عن وجوهكم مكسب".

جامعة القاهرة توجه اللوم إلى البحيري

وفي واقعة سابقة وجهت جامعة القاهرة عقوبة اللوم للدكتور هشام البحيري، أستاذ علم الإدارة بكلية التجارة، بعد إجراء تحقيق معه، على خلفية اتهامه لعميد الكلية الأسبق الدكتور سعيد الضو.

ووصف القرار الصادر عن الجامعة في نوفمبر 2014، ماجاء على لسان البحيري بشأن العميد بأنه ادعاءات، وأن التحقيق أثبت عدم صحتها، لافتقارها لأساس الواقع القانوني، وأن الادعاءات نالت من سمعة العميد ومكانته الأدبية، وألحقت به أبلغ الأضرار، لأنها جاءت جزافاَ، دون بينة تتنافى مع واجبات أعضاء هيئة التدريس، من التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، إعمالًا بنص المادة 96 من القانون رقم 49 لسنة 1972، الخاص بتنظيم الجامعات.

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