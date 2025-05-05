ناصر منسي ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد ناصر منسي مهاجم الزمالك بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعدما أحرز هدف الزمالك الأول في شباك البنك الأهلي بالمباراة المقامة حاليا ضمن الجولة السادسة للبطولة.

ونجح اللاعب ناصر منسي في تسجيل هدف التقدم لفريقه الزمالك في مرمى البنك الأهلي بعد 30 ثانية فقط من عمر اللقاء، الذي يجمع الفريقين الآن على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفك ناصر منسي الشراكة مع الثلاثي إمام عاشور ومحمد علي بن حمودة وأسامة فيصل بعدما وصل رصيده لـ 10 أهداف بفارق هدف عن الثلاثي حتي الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- ناصر منسي الزمالك 10 أهداف

2- إمام عاشور الأهلي 9 أهداف

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

2- أسامة فيصل البنك الأهلي 9 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 6 أهداف

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