شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في فعاليات النسخة السابعة من قمة مستقبل الدول الرقمية (FDC Summit)، التي أُقيمت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في نهاية شهر ابريل بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بدعم التحول الرقمي على كافة المستويات وتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني وفقًا للمعايير العالمية.

عرب: تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة للمطارات المصرية

جاءت مشاركة الشركة القابضة من خلال المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس الإدارة، الذي ألقى كلمة رئيسية ضمن الجلسة النقاشية بعنوان «مدرج هبوط الطائرات الرقمي: تأمين بنية الطيران التحتية لمستقبل أكثر أمانًا» (The Digital Runway: Securing Tomorrow’s Aviation Infrastructure Today).

وقد أبرزت الكلمة التزام الشركة بتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة للمطارات المصرية، عبر تعزيز التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات التشغيلية، بما في ذلك الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تطوير الشبكات، وتعزيز الأمن السيبراني، وذلك بهدف بناء مستقبل رقمي مستدام وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأكد المهندس عرب أن الشركة تمضي قدمًا في تفعيل سياسات التحول الرقمي بجميع قطاعاتها، سواء على المستوى الإداري عبر الأرشفة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية في إطار سياسة «مكتب بلا أوراق» (Paperless Office)، أو على المستوى التشغيلي من خلال تطوير البنية التحتية، المعدات، الإدارة، التشغيل، والأمن السيبراني في المطارات.

وأشار إلى أن الشركة أنجزت خريطة واضحة لآليات تداول المستندات داخل المطارات والشركات التابعة، تمهيدًا للحد الأدنى من استخدام الورق، تزامنًا مع التحول الرقمي. كما لفت إلى أن تطبيق الأنظمة الذكية، مثل البوابات البيومترية المعتمدة على بصمة الوجه أو اليد، يتطلب تنسيقًا مع جهات متعددة مثل أمن الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، نظرًا لأن بيئة المطار تعادل مدينة متكاملة مصغرة.

عقب الجلسة، قدم المهندس أيمن عرب عرضًا تقديميًا استعرض خلاله رؤية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية نحو إنشاء مطارات ذكية تحقق أعلى درجات التكامل التكنولوجي، بأقل تكلفة، وأسرع أداء، وأدنى استهلاك للطاقة.

ولفت إلى أن رؤية الشركة تتضمن تحويل مطار القاهرة الدولي إلى وجهة مفضلة لركاب الترانزيت، خاصة مع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 المستهدف أن يكون مبنى صديقًا للبيئة «مبنى أخضر» ذو بصمة كربونية صفرية، على مستوى المنطقة والعالم، مدعومًا بخطط لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية داخل المطار، مستفيدين من التجربة الرائدة لمطار برج العرب في هذا المجال.

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