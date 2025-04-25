القابضة للمطارات تشارك في أكبر تجمع إفريقي لصناعة المطارات بتنزانيا

تشارك جمهورية مصر العربية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات الدورة الـ73 لمؤتمر ومعرض واجتماعات المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، والتي تُعقد بمدينة أروشا التنزانية خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2025، في إطار الاهتمام بتعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران.

القابضة للمطارات تشارك في أكبر تجمع إفريقي لصناعة المطارات في نسخته الـ 73 بتنزانيا

ويترأس الوفد المصري المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بمشاركة فعّالة من موظفي الشركة القابضة والشركات التابعة في جميع لجان المؤتمر. كما يشارك عرب في الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس إدارة ACI Africa، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية، إلى جانب كونه متحدثًا رئيسيًا في جلسة رؤساء مجالس إدارات المطارات الإفريقية “African Airport CEO Panel”، التي تُعد من أبرز الجلسات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، وتتناول قضايا التشغيل، التحول الرقمي، الاستدامة، والابتكار، بمشاركة السيد جاستن إيرابتشي، المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، وعدد من قيادات المطارات الإفريقية.

وأوضح المهندس أيمن عرب أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية في مجالات إدارة وتشغيل المطارات. وأكد أن هذه الدورة تشهد للمرة الأولى مشاركة الشركة القابضة في جميع لجان المؤتمر الفنية، الأمنية، البيئية، الاقتصادية، الابتكار والحلول التقنية، والموارد البشرية، ما يعكس الرغبة الحقيقية في توسيع نطاق التعاون وتبادل المعرفة مع الدول الإفريقية، حيث تدعم هذه المشاركة توجهات الدولة لاستعادة الحضور المصري الفعال في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران في إفريقيا.

وأضاف أن هناك مباحثات حاليًا بشأن افتتاح فرع إقليمي للمجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) في القاهرة، الأمر الذي يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران في القارة، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض ACI Africa يُعد من أهم الفعاليات السنوية في قطاع الطيران بالقارة، وتستضيفه هذا العام هيئة المطارات التنزانية، بمشاركة واسعة من مسؤولي المطارات الإفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويُقام المؤتمر تحت شعار: "نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا: تسخير الطيران والسياحة المستدامة لتحقيق الازدهار الاقتصادي"، ويركز على عدد من المحاور المهمة مثل التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، الابتكار في تشغيل المطارات، والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، إلى جانب جلسات تفاعلية ومعرض دولي لعرض أحدث التقنيات والحلول في صناعة الطيران.

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