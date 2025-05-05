بمشاركة 30 مقاتلة إسرائيلية، عدوان أمريكي إسرائيلي على اليمن
أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) مساء اليوم الإثنين، ببدء عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة ومديرية باجل غربي اليمن.
ووفقا لـ «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن جيش الاحتلال يشن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن جوريون، لافته إلي أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن
بدورها، أفادت القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن.
نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس بعد الهجوم على مطار بن جوريون
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد، إن إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطار بن جوريون في الوقت والمكان اللذين نختارهما
وتابع نتنياهو: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تماما، وهجمات الحوثيين تنطلق من إيران.
بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلي أن نتنياهو أكد في ختام مشاورات أمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن.
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