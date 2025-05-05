بمشاركة 30 مقاتلة إسرائيلية، عدوان أمريكي إسرائيلي على اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) مساء اليوم الإثنين، ببدء عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة ومديرية باجل غربي ‎اليمن.

ووفقا لـ «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن جيش الاحتلال يشن غارات على ‎اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن جوريون، لافته إلي أن الغارات الإسرائيلية في ‎اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على ‎اليمن

بدورها، أفادت القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على ‎اليمن.

نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس بعد الهجوم على مطار بن جوريون

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد، إن إسرائيل سترد على هجوم ‎الحوثيين على مطار بن جوريون في الوقت والمكان اللذين نختارهما

وتابع نتنياهو: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تماما، وهجمات ‎الحوثيين تنطلق من ‎إيران.

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلي أن نتنياهو أكد في ختام مشاورات أمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في ‎اليمن.

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