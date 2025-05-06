170 الف جنيه تراجع في أسعار ميتسوبيشي بالسوق المصري

سيارات ميتسوبيشي، تراجعت أسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، شملت سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس لتنشيط حركة المبيعات خلال فصل الصيف وبلغ قيمة التخفيضات نحو 170 ألف جنيه.





أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي جميع الموزعين والتجار يأسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة 2025 قبل العرض



أول فئة انسبورت مليون و650 ألف جنيه تحصل علي خصم 170 الف جنيه.



ثاني فئة انسبورت بلس بسعر مليون و700 ألف جنيه تحصل علي خصم 170 الف جنيه.

ثالث فئة انسباير بسعر مليون و750 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه

الفئة الرابعة انستايل مليون و800 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه

خامس فئة انفنيتي مليون و880 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه



مواصفات محرك سيارات اكليبس كروس 2025

حصلت السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم.

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