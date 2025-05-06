الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

170 الف جنيه تراجع في أسعار ميتسوبيشي بالسوق المصري

سياره ميتسوبيشي،فيتو
سياره ميتسوبيشي،فيتو

سيارات ميتسوبيشي، تراجعت أسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، شملت سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس لتنشيط حركة المبيعات خلال فصل الصيف وبلغ قيمة التخفيضات نحو  170 ألف جنيه. 

 

أسعار سيارات  ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة  
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي جميع الموزعين والتجار يأسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة  2025 قبل العرض
 

أول فئة انسبورت مليون و650 ألف جنيه تحصل علي خصم 170 الف جنيه.
 

ثاني فئة انسبورت بلس بسعر مليون و700 ألف جنيه تحصل علي خصم 170 الف جنيه. 

ثالث فئة انسباير بسعر مليون و750 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه

الفئة الرابعة انستايل مليون و800 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه

خامس فئة انفنيتي مليون و880 ألف جنيه، تحصل علي خصم 170 الف جنيه
 

مواصفات محرك سيارات اكليبس كروس 2025

حصلت السيارة على  محرك  1500 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم.

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