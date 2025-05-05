محمد يونس: الحكومة المصرية تدعم التجميع المحلي

شهدت الساعات الماضية، انفراجة، غير متوقعة داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، وهو أكد خبراء السيارات، على أن هذا القرار يعتبر بمسابة انتعاشة قوية للسوق المصري، وإنفراجة في تحول الأسعار للسيارات الحديثة والمستعملة، خلال الفترة المقبلة.

قال محمد يونس، خبير السيارات، إن القرار الذى أصدره، الرئيس بشأن استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، سيكون تأثيرة إيجابيًا على جميع الاستثمارات بمختلف قطاعات، مشيرًا إلي أن قطاع السيارات سيكون له النصيب الأكبر منه.

وأشار "يونس"، إلي أن زيادة المنح والتسهيلات، التى تقوم بها الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، أصبح لها بصمة واضحة، في جذب الاستثمارات الخارجي لمصري، وذلك بعدما كان هناك تخوف كبير من بعض الشركات.

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