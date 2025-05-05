حملات مفاجئة وسحب العينات، التموين تتخذ 5 إجراءات لـ ضبط الغش بمحطات الوقود

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واتخذت وزارة التموين عدة إجراءات بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات للرقابة على محطات الوقود، لمنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط غير مشروع للمواد البترولية، ومن أبرز هذه:

سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية مثل البنزين بأنواعه والسولار، وتحليلها في المعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المعتمدة.

اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات يتم ضبطها، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة دون تهاون.

دعوة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب

استقبال الوزارة للشكاوى من خلال قنواتها الرسمية وتعالجها بكل حسم وجدية.

تطوير أدوات الوزارة الرقابية وتعزيز كفاءة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وفي هذا السياق، أكد جهاز حماية المستهلك أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة . .

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة

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وكانت حالة من القلق قد انتابت سائقي وأصحاب السيارات، بسبب ما تم تداوله من انتشار بنزين مغشوش داخل بعض محطات الوقود، خاصة بعد شكوى عدد كبير منهم من أعطال متكررة في سياراتهم، خاصة في طلمبات البنزين وتعطل السيارات فجأة.

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