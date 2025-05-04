"التموين" تدعو المواطنين لصرف المنحة الإضافية على البطاقات قبل انتهاء المدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شهر مايو الجاري يمثل الفرصة الأخيرة لصرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية والمقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة للمواطن المصري.

ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.

تفاصيل المنحة الإضافية على بطاقات التموين

ووفقًا للقرار، سيتم صرف دعم إضافي على هيئة سلع تموينية، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي:

البطاقة التموينية لفرد واحد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 125 جنيهًا، تُصرف بجانب قيمة الدعم الأساسي.

البطاقة التموينية لأكثر من فرد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 250 جنيهًا، تضاف إلى الدعم الشهري المقرر.

آلية الصرف واختيار السلع

ويتم صرف السلع وفقًا لرغبة المواطن من بين 33 منتجا أهمها الزيت، السكر، الأرز، المكرونة والدقيق، وذلك وفق الحدود التالية:

البطاقات التموينية لفرد واحد: يحق لها صرف كيلو سكر وزجاجة زيت كحد أقصى، أو اختيار سلع أخرى من القائمة لاستكمال قيمة المنحة الإضافية.

البطاقات التموينية لأكثر من فرد: يحق لها صرف 2 كيلو سكر و2 زجاجة زيت كحد أقصى، مع إمكانية اختيار سلع أخرى ضمن حدود المبلغ المخصص.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مدعمة.

قرار وزير التموين بمد فترة صرف السلع الإضافية

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

ويتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

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