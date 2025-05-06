الثلاثاء 06 مايو 2025
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انفوجراف

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

الدوري المصري الممتاز،فيتو
الدوري المصري الممتاز،فيتو

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