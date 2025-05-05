يسرا ويوسف الشريف يشاركان في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية 25

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25، والتي تقام في نادي كيان للفروسية العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت الفنانة يسرا، حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، وقالت:"نحن هنا في الدولة المصرية الحديثة المحبة للخير والسلام، الخيل رمز الوفاء والشجاعة يضحى بنفسه علشان صاحبه، لازم نفتكر أجدادنا اللي صنعوا الأمجاد والخيل دايما كان رفيق درب.

وفي فجر التاريخ كان أحمس وجنوده بيتجمعوا علشان يفكروا إزاي يطردوا الهكسوس، وطور فكرة السلاح اللي الهكسوس احتلوا به مصر، واستعان بكل المهندسين لتصنيع عربة حربية حديثة، وكان أهم تعديل نقل العجلة إلى آخرها ولكن في الأساس كان اعتمادهم على الخيل المصري الأصيل، وطردنا الهكسوس بفضل الخيل المصري الأصيل، وانتصر أحمس وطرد الهكسوس وعادت الحضارة المصرية إلي أمجادها وعم السلام".

ومن جانبه قال الفنان يوسف الشريف:"التحديات مستمرة وكل ما كانت التحديات كبيرة كل ما كان عندنا حكمة الفرسان، فسلام على كل الحكماء وكل الفرسان"

وشاركت مغنية الأوبرا فرح الديباني، في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، بأغنية "تهون حياتي فداكي يا مصر..ومهما يجرى تحيا مصر"

وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق برياضة الفروسية.

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