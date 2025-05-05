الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

بحضور السيسي، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 بالعاصمة الجديدة مساء اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية، في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.


وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء فيما تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 من الشهر نفسه وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق برياضة الفروسية.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة قد وصلت إلى مصر، استعدادًا لانطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير وتتولى تنظيم البطولة الشركة المتحدة للرياضة والتي أتمت كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها في الرياضة العالمية.

 

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بطولة العالم العسكرية للفروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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