الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز مشروعات التنمية الشاملة

وزيرة التعليم باليابان
وزيرة التعليم باليابان ووزير التربية والتعليم المصري

أشادت آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب زيارتها لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزيرة التعليم اليابانية تزور العاصمة الإدارية الجديدة

وعلقت توشيكو باهتمام على الحي الحكومي، الذي نجح في ربط المقار الوزارية والهيئات الحكومية ببعضها البعض بما ينعكس على تيسير الانتقال بين هذه المقار المختلفة وتوفير الوقت. 

وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر في مجالات التنمية الشاملة.

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