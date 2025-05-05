اختيار 15 رواية من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب لتقديمها بالسينما والتليفزيون

أعلنت شركة “الصبّاح إخوان” اختيار 15 رواية من معرض أبو ظبي الدولى للكتاب، من عدة دور نشر وعدة عواصم عربية، بهدف دراستها وتحويل الأفضل منها إلى أعمال درامية أو سينمائية قريبا.

جاء ذلك خلال مشاركة المنتج صادق الصباح في ندوة خاصة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، بعنوان “الرواية في عين السينما والدراما” حاوره خلالها الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس.

وتحدث الصباح خلال الندوة عن أهمية الرواية في تاريخ شركته، مشيرًا إلى أن العديد من أعمال الشركة التي حققت نجاحًا كبيرًا انطلقت من روايات شهيرة تحوّلت إلى مسلسلات وأفلام، وقد لاقت صدىً واسعًا في العالم العربي.

كما كشف عن وجود عدة روايات تم اختيارها مؤخرًا لتحويلها إلى أعمال درامية أو سينمائية، موضحًا أن التوجه العام للجمهور تغيّر، ولم يعد من السهل إرضاؤه في ظل تراجع الحس الثقافي العام، ما يضع على عاتق شركات الإنتاج مسئولية تقديم محتوى اجتماعي هادف، يُعيد تشكيل وعي المشاهد ويُرسّخ نمطًا جديدًا من الدراما المؤثرة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.