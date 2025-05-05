محافظ الجيزة: التحفظ على 7000 زجاجة كحولية مهربة في الشيخ زايد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن ضبط كمية ضخمة تقدر بنحو 7000 زجاجة من الخمور والمشروبات الكحولية المتنوعة، والتحفظ عليها داخل منشأة تعمل بدون ترخيص بمدينة الشيخ زايد.



وأوضح المحافظ أن الحملة النوعية التي قادتها مديرية تموين الجيزة، بالتنسيق مع جهاز مدينة الشيخ زايد، أسفرت عن مداهمة أحد المحال التجارية يقوم ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بشكل غير قانوني.

وتبين من خلال الفحص الدقيق للمنشأة عدم وجود أي تراخيص صادرة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى عدم تقديم فواتير تثبت مصدر تلك الكميات الهائلة من المشروبات الكحولية، مما يثير الشكوك حول طريقة تهريبها وتخزينها.



وعلى الفور، قامت مديرية التموين بالجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ونقلها إلى مخازن المديرية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها، كما قامت شرطة المرافق المصاحبة للحملة برفع كافة الإشغالات الموجودة بالمحل، بالإضافة إلى غلقه وتشميعه بشكل كامل لمنع استمرار المخالفة.



ترأس الحملة السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، وبمشاركة نخبة من مفتشي المديرية، والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد والأجهزة المعاونة، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، والمقدم محمود فياز من قوة شرطة تعمير جهاز الشيخ زايد، الذين قاموا بتنفيذ العملية بدقة وفاعلية.



من جانبه، أكد مدير مديرية التموين بالجيزة أنه جارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين في هذه المخالفة الجسيمة.



تأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، بهدف ضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال التجارة غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة.



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