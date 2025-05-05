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رياضة

دجلة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر وادي دجلة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الـ 34.

 

وتستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مواجهات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة 34 من دوري المحترفين


أبوقير للاسمدة ضد بلدية المحلة 5 مساء

لافيينا ضد المقاولون العرب 5 مساء

راية ضد أسوان 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية ضد وي 5 مساء

وادي دجلة ضد ديروط 7 مساء 

 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين


القناة ضد الداخلية 1ـ1

الترسانة ضد سبورتنج 1ـ2

بروكسي ضد المنصورة 1ـ2

طنطا ضد منتخب السويس 2ـ0

السكة الحديد ضد بترول أسيوط 

ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم

1- وادي دجلة 68  نقطة 
2- المقاولون العرب 67  نقطة 
3- أبو قير للأسمدة 64  نقطة 
4- كهرباء الاسماعيلية 61  نقطة 
5- السكة الحديد 52  نقطة 
6- أسوان 52  نقطة 
7- القناة 48  نقطة 
8- وي 45  نقطة 
9- بلدية المحلة 44  نقطة 
10- بروكسي 43  نقطة 
11- الترسانة 42  نقطة 
12- بترول أسيوط 41  نقطة 
13- المنصورة 37  نقطة 
14- الداخلية 37  نقطة 
15- طنطا‏ 34  نقطة 
16- راية 33  نقطة 
17- لافيينا اف سي 31  نقطة 
18- ديروط 30  نقطة 
19- منتخب السويس 29  نقطة 
20- سبورتنج 27 نقطة 
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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