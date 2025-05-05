اختتمت فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub 2025، وذلك بحضور د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.أحمد عبدالنبي نظير مدير برنامج iClub بالصندوق، وعدد من القيادات بوزارة التربية والتعليم والصندوق، وذلك بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

ختام فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج 2025 iClub

ومن جانبه، هنأ د.أيمن عاشور الفرق الفائزة في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الابتكار، ودعم المبدعين الشباب، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يسهم في بناء قاعدة علمية قوية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم.

وأكد الوزير أن المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين تمثل منصة مهمة لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا بجميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذه المبادرات لدعم ورعاية الشباب الموهوبين في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وذلك تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية رعاية الموهوبين والنوابغ باعتبارهم ثروة الوطن ومستقبله، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة، ومعربًا عن ثقته في أن الطلاب المشاركين سيكونون رواد أعمال يسهمون في تنمية الوطن.

ومن جانبه، أوضح د.هاني عياد أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تقديم ما يقرب من 4000 فريق طلابي، خضعوا لعملية تصفية وفقًا لشروط ومعايير المسابقة، ليصل العدد إلى 1253 فريقًا تنافسوا على مستوى 27 مديرية تعليمية، من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، ومن مختلف أنواع المدارس التي تمثل الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت منافسة قوية، أسفرت عن صعود 300 فريق للحصول على دعم مالي وفني، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد اللازمين لتطوير مشاريعهم، وقد أُجريت تصفيات داخل كل إقليم جغرافي، نتج عنها تأهل 101 فريق للمشاركة في المعسكر التدريبي الختامي، الذي أُقيم في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو الجاري، موضحًا أن المسابقة تناولت خمسة مجالات رئيسة هي (الطاقة، البيئة، الروبوتات والآلات الذكية، الأنظمة البرمجية، والذكاء الاصطناعي) وقد حصل كل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد على الدعم المالي المطلوب الذي يصل إلى 10,000 جنيه؛ لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى 500,000 جنيه، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في كل من مجالات المسابقة الخمسة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف جنيه، والثاني على 30 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، وقد أُجريت عملية التحكيم في كل مجال من المجالات الخمسة للمسابقة من قِبل لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في كل مجال، وأسفرت النتائج عن الآتي:

مجال الذكاء الاصطناعي:

• المركز الأول: فريق Mind Meld من مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، محافظة الإسكندرية.

• المركز الثاني: فريق ALgAFLa Group من مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية، محافظة أسيوط.

• المركز الثالث: فريق Arm Robot من مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية، محافظة أسيوط.

مجال البرمجة:

• المركز الأول: فريق Food Lock من مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية من محافظة السويس.

• المركز الثاني: فريق Codeville من مدرسة كلية النصر ث بنات من محافظة الإسكندرية.

• المركز الثالث: فريق Pots Defence من مدرسة Steam البحر الأحمر.

مجال الروبوت:

• المركز الأول: فريق Radio Robotic Glovebox Manipulator من مدرسة الضبعة للطاقة النووية من محافظة مطروح.

• المركز الثاني: فريق حورس (Horous) من مدرسة إخناتون المصرية للغات من محافظة القاهرة.

• المركز الثالث: فريق The Challenge من مدرسة مصر للتأمين من محافظة المنيا.

مجال البيئة:

• المركز الأول: فريق Sweet electronics من مدرسة Stem إسكندرية.

• المركز الثاني: فريق Hydrogelguys من مدرسة Stem القليوبية العبور.

• المركز الثالث: Eco innovators من مدرسة دمياط الرسمية الجديدة المتميزة للغات، من محافظة دمياط.

مجال الطاقة:

المركز الأول: فريق Aquavolt من مدرسة Stem المنوفية.

المركز الثاني: فريق مجال الطاقة من مدرسة أبو صالح الرسمية للغات من محافظة البحيرة.

المركز الثالث: فريق Environment Protectors من مدرسة Stem قنا.

كما أُقيم معرض على هامش ختام المسابقة، استعرضت خلاله الفرق الطلابية المشاركة في التصفيات النهائية مشروعاتها الابتكارية، مما أتاح الفرصة لتسليط الضوء على أفكارهم الإبداعية.

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