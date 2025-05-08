دعاء ليلة الجمعة من الأدعية المهمة التي يحرص البعض عليها لما ليوم الجمعة من فضل، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية، حيث ان الولد والذرية هم امتداد للإنسان وسبب لإعمار الكون، وفي ليلة الجمعة يرجي أن يتقبل الدعاء فإلي التفاصيل

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

حكم الدعاء بالحمل والإنجاب

برغم أنه لم يرد دعاء مخصوص بالحمل والإنجاب، إلا أن الدعاء بهذا الأمر جائز حيث ينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء بطلب الله أن يمنحه الذرية الصالحة، ولا سيما في أوقات إجابة الدعاء وللمرء أن يفعل كل ما يستطيع من أجل أن يرزقه الله الذرية فقد كان هذا ولا يزال دأب الأنبياء والصالحين من عباد الله.

من دعاء الأنبياء والصالحين للرزق بالأولاد

1- من دعاء المؤمنين: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان).

2- دعاء زكريا: “رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين”.

3- رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

4- دعاء سيدنا زكريا{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [الأنبياء – 89].

5-دعاء سيدنا زكريا{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} [مريم – 5].

6- دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ".

أدعية تساعد على الإنجاب

وردت صيغة تجعل الدعاء مستجابا دعا بها ذو النون -عليه السلام-: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له والإكثار من الاستغفار: قال الله عز وجل: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللَّهُ لهُ من كلِّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلِّ همٍّ فرجًا ورزقَهُ من حيثُ لا يحتسبُ».

دعاء الرزق بالولد

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.



2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.



3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.



4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.



5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.



6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.



7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.



8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.



9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.



10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية





دعاء الإنجاب لمن تأخر حملها..

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله وارزقنى بالذرية الصالحة.



لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى الذرية الصالحة.



اللهم انى عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى، وأن تقضى لى حاجتى وترزقنى بالذرية الصالحة.

رب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين. ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت.ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.



يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة. اللهم صلى على سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية.



اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم فرح قلبي وانس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني..يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ اركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شي...

اللهم اني اسألك ان تقضي حاجتي يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني.اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت.

اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجلال والإكرام..رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقنى الذرية الصالحة.



اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت. وإذا استفرجت به فرجت ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ماعلمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني وترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كل شيء انت القادر وحدك والاطباء لا يقدرون انت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم..تعلم ما في الارحام..اللهم يا جبار يا رحيم ارزقني بالذرية الصالحة..

اللهم قر أعيننا بالحمل عاجلا غير آجل يا رب العالمين.

"اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير".



لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

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