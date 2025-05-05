بعد كشف مكانه، النيابة تسلم طفل المطرية المخطوف لوالدته

سلمت نيابة المطرية طفلا إلى والدته، بعدما اتهمت جده وعمته باختطافه وإخفائه، قبل أن يرشدا عن مكانه.

وقالت السيدة إن المتهمين تعمدا خطف ابنها وإخفاءه للاستيلاء على شقتها، مضيفة أنها طلبت مرارا وتكرارا من "حماها"، أن يدلها على مكان ابنها لكنه رفض، وأخفاه عنها حتى يحرق قلبها خاصة مع عدم وجود زوجها المحبوس على ذمة قضية تشاجر، مشيرة إلى أن والد وأخت زوجها اعتقدا أنها ضعيفة ولن يقف معها أحد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد باختفاء طفلها من منزله وعدم عثورها عليه عقب خلافات نشبت بينها وبين أهل زوجها.



وأضافت أنه عندما ألقى القبض على زوجها بتهمة التشاجر وحبسه على ذمة القضية انتقل والده وأخته للعيش معها بصحبة ابنها في شقتها، إلا أن المشاكل والخلافات اشتعلت بينهم، لتفاجأ بتغيب ابنها وعدم وجوده وعندما راجعت كاميرات المراقبة وجدته كان بصحبة المشكو في حقهما في آخر ظهور له.



وأشارت إلى أنها عندما واجهت أهل زوجها بالكاميرات أنكروا اختطافه فأبلغت قوات الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.