مصرع طالب إثر سقوطه بالتروسيكل في ترعة بقنا

لقي طالب مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا إثر سقوطه بالتروسيكل داخل ترعة في قرية شنهور التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بسقوط تروسيكل بقائده داخل ترعة في قرية شنهور مركز قوص.

وبالفحص تبين مصرع إبراهيم.م.ف، يبلغ من العمر 13 عامًا، إثر سقوطه بالتروسيكل خلال قيادته داخل ترعة في قرية شنهور مركز قوص، تم انتشال الجثة والتروسيكل من المياه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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