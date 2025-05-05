ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط

كشفت مجموعة أورنچ عن تعيين المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي الحالي لأورنج مصر، في منصب الرئيس التنفيذي لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط خلفا لجيروم هينيك وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025 كما ينضم شاكر إلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة اورنچ.

فترة مليئة بالتحديات

وتولى شاكر قيادة أورنچ مصر خلال فترة مليئة بالتحديات، ونجح خلالها في إحداث تحول كبير ساهم في استعادة نمو الشركة وربحيتها وتعزيز مكانتها السوقية.

يذكر أن أورنچ إفريقيا والشرق الأوسط تضم ١٨ دولة وهي تعد المحرك الأساسي للنمو في مجموعة اورنچ.

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