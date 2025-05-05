أرقام الألماني فيليكس تسفاير حكم موقعة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

يدير الحكم الألماني فيليكس تسفاير، مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، المقررة بعد غد الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن اليويفا.

وسيتولى تسفاير، تحكيم اللقاء، مع مواطنيه روبرت كيمبتير وكريستيان ديتتس، كمساعدين، وهارم أوسمرز كحكم رابع، وباستيان دانكيرت وبنجامين براند لإدارة حكم الفيديو المساعد.

ولم يسبق للحكم الألماني، أن أدار هذا الموسم من التشامبيونزليج، مباريات للفريق الفرنسي أو نظيره الإنجليزي.

من هو الحكم الألماني فيليكس تسفاير؟

ويعد تسفاير، البالغ من العمر 43 عاما، والذي أصبح حكما دوليا منذ 2012، أحد الحكام الذين اختارهم الفيفا لمونديال الأندية هذا العام.

وكانت أخر مباراة أدارها الألماني في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، هي تلك التي جمعت بين بنفيكا وبرشلونة (0-1) في ذهاب ثمن نهائي البطولة، وقبلها مواجهة أتالانتا وبروج (1-3).

كما أدار في دور المجموعات، مباريات إنتر ميلان والنجم الأحمر (4-0) وميلان وبروج (3-1) ودينامو زغرب وسيلتا فيجو (0-0) وليفربول وليل (2-1) وأتالانتا وكلوب بروج (1-3).

وكانت آخر مباراة أدارها لباريس سان جيرمان، في دور المجموعات لموسم 2022-2023، عندما اكتسح مكابي حيفا (7-2) وقبل ذلك في موسم 2018-2019 أمام نابولي (2-2)، أيضا في دور المجموعات.

وبالنسبة لآرسنال، تولى تسفاير، تحكيم مباراته أمام آيندهوفن في سبتمبر 2023 في دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

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