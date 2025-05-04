شكوك حول مشاركة مدافع آرسنال أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، إن هناك صعوبة مشاركة أحد نجوم الجانرز في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل.

تيمبر يغيب عن آرسنال أمام باريس سان جيرمان

وأضاف أن الأمر يتعلق بالهولندي جورين تيمبر الذي غاب عن تشكيل مباراة أمس السبت التي خسرها آرسنال 2-1 أمام بورنموث في ملعب الإمارات، وقد لا يكون جاهزًا بما يكفي لمباراة سان جيرمان.

وبدأ بن وايت بديلًا للهولندي، وقد يحافظ على مكانه في ملعب بارك دي برانس، على أمل تعويض نتيجة مباراة الذهاب بخسارة الجانرز في عقر داره 1-0.

وعندما سُئل أرتيتا عما إذا كان واثقًا من قدرة تيمبر على اللعب في باريس، قال: "لا أثق أنه قادر على المشاركة".

وأضاف حسبما نقل موقع "جول": "لم يتمكن من اللعب هنا، وسنلعب بعد أربعة أيام".

وشارك تيمبر لمدة 83 دقيقة في مباراة الذهاب قبل أن يُستبدل ببن وايت.

أرقام تيمبر مع آرسنال

وانضم تيمبر إلى آرسنال، في صيف 2023 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 47 مباراة هذا الموسم، مسجلًا هدفين ومقدمًا أربعة تمريرات حاسمة.

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