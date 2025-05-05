الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تُطلق دبلومة في سلامة العمليات لقطاع الطاقة المصري

اتفاقية بين الجامعة
اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول
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وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وإحدي الشركات الخاصة، المُنتج الوحيد للميثانول في مصر، لإطلاق دبلومة مهنية جديدة في إدارة سلامة العمليات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول
اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول

تهدف هذه الدبلومة المهنية، التي سيقدمها مركز الخدمات الهندسية والعلمية بكلية العلوم والهندسة بالجامعة، إلى تزويد العاملين في هذه القطاعات المهمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق معايير وإرشادات إدارة سلامة العمليات الـ 24 المعتمدة في هذا القطاع. 

ووقعت الاتفاقية في احتفالية خاصة حضرها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية.

اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول
اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول

شراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول

وقال الدكتور دلّال في كلمته الافتتاحية خلال حفل التوقيع أنه في إطار جهود مصر لتطوير قطاعات الغاز والبتروكيماويات لدفع عجلة النمو طويل الأمد، تُعدّ السلامة أولوية قصوى.

كما عبر دلّال عن فخره بانضمام الجامعة إلى هذه الشراكة، من خلال مركز الخدمات الهندسية والعلمية وقسم هندسة البترول والطاقة، لتصميم وتقديم أول دبلوم في إدارة سلامة العمليات في مصر. "إن تعزيز ونشر المعرفة من خلال التعاون ودعم بناء الكفاءات الفنية في مصر والمنطقة جزء من رسالتنا".

اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول
اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول

وفي كلمته في حفل الافتتاح، قال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي: "هذه الشهادة ثمرة شراكة ثلاثية متميزة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، بكوادرها البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإرثها الأكاديمي المرموق.

لافتا الى ان هذه الشراكة توفر برنامجًا أكاديميًا وتدريبيًا قويًا لإعداد جيل جديد من المتخصصين الملتزمين بالتميز التشغيلي وأعلى معايير السلامة".

تم تصميم مناهج هذه الدبلومة المهنية الفريدة بالتعاون بين إخدى الشركات الخاصة، ومركز الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقسم هندسة البترول والطاقة بالجامعة. تُبرز هذه الشراكة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لترسيخ ثقافة إدارة سلامة العمليات، وتعزيز القدرات الفردية، وبناء الكفاءة الفنية في هذه القطاعات المهمة، وتعزيز المعرفة المؤسسية لدعم الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول
اتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول

و علّق الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على هذا التعاون قائلًا: "يشرفنا التعاون مع الوزارة، في هذه المبادرة المهمة. فمن خلال الجمع بين قدراتنا الأكاديمية وخبرتنا الصناعية، نساهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لقطاع الطاقة في مصر". 

 

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