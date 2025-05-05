تزامنا مع انطلاق بطولة العالم العسكرية للفروسية، مستجدات تطوير محطة الزهراء للخيول

تنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

- نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والذي يضم أكثر من 190 مكانا لإيواء الخيول وملعبا كبيرا، لقفز الموانع والعديد من الأراضي للإحماء وإطلاق الخيول وهو صرح تم بناؤه بشركات مصرية كبيرة.

- محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية المصرية والتي تبعد أمتارا عن مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، وتضم أكثر من 950 مكانا لإيواء الخيول ومستشفى بيطريا عالميا وفندقا مجهزا بغرف على أعلى مستوى وخدمات أخرى، والتي تعد إنجازا كبيرا لإحياء والحفاظ على التراث وإعادة تنمية مجال الخيول العربية المصرية.

مدينة الخيول العالمية مرابط

- مشروع مدينة الخيول العالمية مرابط،وهي أول مدينة سكنية لرواد الفروسية في مصر والشرق الأوسط وتتميز بموقع استراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1520 فدانا وتقدم المدينة تجربة فريدة من وحدات متميزة ومولات تجارية ومناطق إدارية ومستشفى طبي إلى جانب الملاعب والأندية لمسابقات الخيول وإسطبلات مجهزة بأحدث التجهيزات مما يجعل المدينة المقصد المثالي لرواد الفروسية عالميا.

- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،السبت الماضي، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة.

محطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة لرفع كفاءة المحطة، بما في ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك الاستعدادات الجارية لنقل الخيول العربية المصرية إلى المقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم انشاؤه وفقًا للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالي ١٠٠٠ جواد، بالاضافة إلى مستشفى بيطري متكامل، وذلك بهدف استعادة وتعزيز مكانة محطة الزهراء عالميًا في مجال تربية الخيول العربية المصرية، وتحسين سلالتها، بما يخدم أغراض البيع والتصدير والمشاركة في المزادات العالمية والمهرجانات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على ان يتزامن الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع انعقاد المهرجان السنوي لمحطة الزهراء خلال عام ٢٠٢٥. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة رفع كفاءة محطة "الزهراء" بمنطقة عين شمس، بما يسهم في تعظيم الإرث المصري العريق في مجال تربية وإنتاج الخيول الأصيلة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام الرقمنة والميكنة وتهيئة الكوادر المتخصصة وتدريبها، لضمان إتمام تجهيزات المقر الجديد لمحطة "الزهراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشكل الأمثل، بهدف إنتاج سلالات مميزة من الخيول العربية المصرية التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية مرموقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.