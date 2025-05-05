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أخبار مصر

برعاية وحضور السيسي، 5 معلومات عن افتتاح النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تنطلق اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.

 بطولة العالم العسكرية للفروسية

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء فيما تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 من الشهر نفسه وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق في رياضة الفروسية.

 

وتضم الدول المشاركة في البطولة كل من: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة قد وصلت إلى مصر، استعدادًا لانطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير وتتولى تنظيم البطولة الشركة المتحدة للرياضة والتي أتمت كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها في الرياضة العالمية.
 

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بطولة العالم العسكرية للفروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فرنسا
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