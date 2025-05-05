كأنه هو، أحد تلاميذ الطبلاوي يحاكيه في ذكرى رحيله الخامسة بمدفنه (فيديو وصور)

استقبلت أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي محبي الشيخ وطلابه، وذلك لإحياء ذكرى رحيله الخامسة التي توافق اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر مايو، وذلك بمدفنه في مقابر سيدى عمر بن الفارض في “الأباجية”.

وتجمعت أسرة الطبلاوي ومحبوه من أجل إحياء ذكرى وفاته، وتذكروا جميعًا السيرة الطيبة للشيخ الطبلاوي، حيث أكد تلاميذ الشيخ الراحل أنه بمثابة الأب للجميع.

ذكرى وفاة الطبلاوي

ومن جانبه، أكد الشيخ جمعة سليم الجهمي مفتش بأوقاف أسيوط، وأحد طلاب الشيخ الطبلاوي أنه كان يتلقى العلم على يد الشيخ الطبلاوي في شبابه.

وتلا الشيخ “جمعة” بعض آيات الذكر الحكيم، وذلك بمحاكاة أسلوب الشيخ الطبلاوي.

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي تحرص فى كل عام على تكريم اسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوى من داخل مصر وخارجها.

إحياء ذكرى الشيخ الطبلاوى

وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوي (نجل الشيخ الطبلاوى): تبدأ الختمة القرآنية فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين حتى أذان العصر، وسنقوم بإهداء الختمة القرآنية إلى روح الوالد الكريم بحضور جميع أفراد الأسرة وقراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك بـ (الحوش) -مقبرة الشيخ الكائنة بمقابر سيدي عمر بن الفارض (الأباجية).

واختتم الساعاتى: "سيكون في استقبال القراء والمحبين أسرة الشيخ، وفي مقدمتهم إبراهيم الطبلاوي والشيخ محمد محمد الطبلاوي وجميع أفراد عائلة الشيخ الطبلاوى".

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