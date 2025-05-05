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أخبار مصر

في ذكرى رحيله الخامسة، أسرة الطبلاوي تتجمع في مدفنه لإحياء ذكراه (ًصور)

قبر القارئ الراحل
قبر القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوي

حرصت أسرة القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي على إحياء ذكرى رحيله الخامسة التي تحل توافق اليوم الإثنين، وذلك بمدفنه في مقابر سيدى عمر بن الفارض في “الأباجية”. 

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي تحرص كل عام على تكريم اسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء، والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوى من داخل مصر وخارجها.

إحياء ذكرى الشيخ الطبلاوى

وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوي (نجل الشيخ الطبلاوى): تبدأ الختمة القرآنية فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين حتى أذان العصر، وسنقوم بإهداء الختمة القرآنية إلى روح الوالد الكريم بحضور جميع أفراد الأسرة، وقراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك بـ (الحوش) -مقبرة الشيخ الكائنة بمقابر سيدي عمر بن الفارض (الأباجية).

 

واختتم الساعاتى: "سيكون في استقبال القراء والمحبين أسرة الشيخ، وفي مقدمتهم م إبراهيم الطبلاوي والشيخ محمد محمد الطبلاوي وجميع أفراد عائلة الشيخ الطبلاوى".

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