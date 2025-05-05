وزير الطيران المدني يكرم عددا من النماذج المتميزة بالقطاع

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتكريم عدد من النماذج المتميزة في مختلف مواقع العمل، تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم ودورهم في دفع مسيرة التنمية والتطوير بقطاع الطيران المدني، في احتفالية نظمتها وزارة الطيران المدنى بمناسبة عيد العمال بهنجر ٧٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وجاء ذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل السابق ورئيس النقــابة العامة للنقل الجوي والطيارمنتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، ولفيف من قيادات الوزارة والعاملين.



وأعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال كلمته عن خالص تقديره واعتزازه بالعاملين بقطاع الطيران المدني؛ مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم، ومؤكدًا على أن ما يتحقق من إنجازات هو نتاج للعمل الجماعي والتكامل بين كافة عناصر المنظومة، من الكوادر العاملة بمواقع التشغيل المختلفة.

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تواصل جهودها نحو تهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والتطوير، وهو ما يأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل متقدم ومستدام.

وشدد وزير الطيران المدني على أن العاملين هم القوة المحركة لتقدم قطاع الطيران المدني ووصوله إلى مكانته العالمية"، مؤكدًا على أن النقابات العمالية لا تقتصر أدوارها على الدفاع عن الحقوق، بل تساهم بفعالية في تصويب المسار المهني وتعزيز الانضباط داخل بيئة العمل.

وفى نفس السياق؛ قدم حسن شحاتة خالص الشكر والتقدير للدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى على دعوته الكريمة لحضور احتفالية عيد العمال، وما تخللها من تكريم مشرف للعاملين المتميزين بقطاع الطيران المدني، والذي يعكس تقدير الوزارة لدور العنصر البشري في تحقيق التنمية والنهوض بالمرافق الحيوية.

وأكد شحاتة أن ما شهده من تنظيم متميز وروح إيجابية بين قيادات القطاع والعاملين، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأهمية تعزيز ثقافة التحفيز والتقدير داخل بيئة العمل، مشيدًا برؤية وزير الطيران المدني في دعم الكوادر العاملة وتكريس مبدأ العمل الجماعي، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة والتقدم في هذا القطاع مضيفًا بأن تكريم النقابات العمالية خلال الحفل يؤكد على عمق الشراكة بين القيادة التنفيذية والتنظيمات العمالية، ويعزز من مكانة العامل المصري كعنصر فاعل في هذا القطاع الحيوي.

وتخللت الفعاليات تكريم عدد من العاملين المتميزين، الذين تم منحهم دروعًا وشهادات تقدير، بالإضافة إلى ورؤساء النقابات العمالية التابعة لوزاره الطيران المدني وشركاتها التابعة.

وأعرب المكرَّمون عن امتنانهم لهذا التكريم الذي اعتبروه دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والعطاء، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح التقدير والاهتمام الحقيقي بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لتقدم القطاع.

وفي ختام الاحتفالية، تم إلتقاط صورة تذكارية جمعت الوزير بالمكرّمين وقيادات القطاع، كما تم تسليم درع وزارة الطيران المدني إلى السيد حسن شحاتة، في لفتة تعكس روح التعاون والتكامل بين قطاع الطيران المدني والنقابة العمالية، بما يعزز مكانة العامل داخل منظومة الطيران.

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