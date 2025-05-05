وزير الأوقاف: مقاطع الريلز هي الحل لصناعة الوعي الديني

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن مقاطع الريلز على شبكات التواصل الاجتماعى، هى الحل فى صناعة الوعى الدينى، حيث أصبحت تمثل لغة العصر لدى الشباب والنشء.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، للتعقيب على النواب، فى مناقشات تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف.

وأضاف الأزهرى، أن عقل الشباب لم يعد يستوعب مدة أطول من 30 ثانية فى الحصول على المعلومة، وهو الأمر الذى يمثل تحديا صعبا فى أن تسوغ فكرة وتصنع وعيا فى 30 ثانية فقط.

وتابع وزير الأقاف، فى رده على النواب: إن الوزارة بدأت بالفعل فى تكليف فريقها الإعلامى فى صناعة هذه المحتويات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، دعوات من أعضاء المجلس، لاستخدام منصات السوشيال ميديا لمكافحة التطرف وتطوير الخطاب الديني.

أعرب النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن اتفاقه مع تصريحات وزير الأوقاف بشأن ضرورة تدريب الأئمة، معتبرًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في هذا الملف.

التطرف يستهدف الشباب بشكل رئيسي

وأكد الخولي أن التطرف يستهدف الشباب بشكل رئيسي، مما يتطلب وضعهم في المقام الأول عند صياغة أي استراتيجيات وقائية.

كما شدد على أهمية استخدام منصات السوشيال ميديا لمكافحة التطرف وتطوير الخطاب الديني، موضحًا أن جذب الشباب للمحتوى الديني المعتدل يعتمد على الجودة في الثواني الأولى، مما يشجعهم على متابعة المحتوى كاملًا.

وأشار النائب إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لإشراك الشباب في الخطاب الديني الحديث، متسائلًا عن واقع نظام الوقف في مصر، وما إذا كانت هناك إجراءات تشجيعية من وزارة الأوقاف لتحفيز المواطنين على المشاركة في الأوقاف الخيرية.

وأكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التطرف ليس له وطن أو دين، وهو آفة تؤثر على كل الشعوب، وتستهدف هدم الدول والعقول.

وأردف: “بدأت موجة التطرف منذ سبعينيات القرن، وتسببت في زوال دول من على الخريطة، لكن الله حبا مصر بشعب له فكر ديني وسطي”.

وقال: “الدين أفيونة الشعوب، والجماعات الإرهابية تستخدم الديني لهدم الأوطان، بغرض سياسي، ومصر نجحت في مواجهة هذه الجماعات”.

وأكد أن التعامل مع الأفكار الإرهابية ليس في الملف الأمني، ولكن بالدور الفكري، مطالبا الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني بضرورة القيام بدورها في مواجهة التطرف الديني.

وشدد وهبة، على ضرورة أن يكون للحكومة استراتيجية طويلة الأمد في مواجهة الفكر المتطرف، موجها بأهمية أن يكون هناك جهات لمتابعة السوشيال ميديا ورصد الأفكار الظلامية.

إطلاق منصة الأوقاف الرقمية

وكان الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، كشف أنه سيتم إطلاق منصة الأوقاف الرقمية خلال الشهر المقبل، موضحا أنها ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني على هدى من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة،

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