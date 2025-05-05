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خارج الحدود

الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط الدولة السودانية على السلم والأمن الإقليميين

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

 أدان أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع يوم أمس لمرافق الدولة السودانية في مدينتي بورتسودان وكسلا، واعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأزمة ويؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الإنسانية في ربوع السودان.

الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية 

 واعتبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر. 

 

وقف إطلاق النار الموقع في جدة 

 ودعا إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  

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