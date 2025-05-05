الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط الدولة السودانية على السلم والأمن الإقليميين

أدان أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع يوم أمس لمرافق الدولة السودانية في مدينتي بورتسودان وكسلا، واعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأزمة ويؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الإنسانية في ربوع السودان.

الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية

واعتبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر.

وقف إطلاق النار الموقع في جدة

ودعا إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.