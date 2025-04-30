وزير الخارجية الإيراني يكشف مكان الجولة المقبلة من المفاوضات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء: إن الجولة القادمة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما.

عراقجي: هناك اختلافات لا بد من تقليصها

ويوم السبت الماضي وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن "جولة المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية مما قبلها، ولكن لا تزال هناك خلافات في القضايا الكبرى والتفاصيل، وسنبحث سبل تقليص الخلافات في الجولة القادمة".



ومن جانبها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشترط وقف تخصيب اليورانيوم لأن هذا ليس موضع نزاع.

تفاصيل جديدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية



وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية في تقريرها أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد لم تطرح في محادثات اليوم.



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