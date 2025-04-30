الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني يكشف مكان الجولة المقبلة من المفاوضات مع أمريكا

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال  وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء: إن الجولة القادمة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما.

 

عراقجي: هناك اختلافات لا بد من تقليصها

 

ويوم السبت الماضي وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة المفاوضات   مع الولايات المتحدة بأنها أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية 

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن "جولة المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية مما قبلها، ولكن لا تزال هناك خلافات في القضايا الكبرى والتفاصيل، وسنبحث سبل تقليص الخلافات في الجولة القادمة".
 

txt

وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد خلافات

ومن جانبها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير، أن  الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشترط وقف تخصيب اليورانيوم لأن هذا ليس موضع نزاع.

تفاصيل جديدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية 
 

وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية في تقريرها أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد لم تطرح  في محادثات اليوم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الإيراني روما الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الطاقة الذرية: أي اتفاق مع إيران لن يكون ذا قيمة دون رقابتنا

غموض حول أسباب انفجار في شركة لتصنيع المواد المتفجرة بأصفهان وسط إيران
ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

قبل العاصفة الترابية، الاستقرار يسيطر على طقس القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية