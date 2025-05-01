المتحف المصري الكبير يطلق أولى فعاليات سلسلة GEM Talks

أطلق المتحف المصري الكبير أولى فعاليات سلسلة " GEM Talks " التي تهدف إلى إنشاء منصة حيوية لسلسلة حوارات هامة حول التراث والثقافة وخلق مساحة لتبادل الأفكار والاحتفاء بالثقافة وإلهام الآخرين بالأفكار الناجحة المُقَدَّمة في كافة المجالات حيث تُعَدّ فصلًا جديدًا من الحوار والاكتشاف بين المتحف والمجتمع في كافة المجالات الخاصة بالثقافة والحضارة والآثار.

الحملات الترويجية للمتحف المصري الكبير

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن إطلاق المتحف لهذه السلسلة تأتي في إطار دوره التثقيفي والتعليمي وجهوده المستمرة لحفظ التراث والحضارة والتاريخ من خلال ربط الماضي والحاضر والمستقبل.

وتتميز فعاليات سلسلة "GEM Talks" بعرض مجموعة متنوعة من الأشكال التفاعلية بدءًا من الحوارات والمناقشات وصولًا إلى حلقات نقاشية تفاعلية ومناظرات ثرية بالأفكار.

اهداف وزارة السياحة والآثار من حملات GEM Talks

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن إطلاق سلسلة " GEM Talks " تُمثِّل فصلًا جديدًا في الجهود المتواصلة لجعل المتحف المصري الكبير ليس فقط واجهة استثنائية للتاريخ المصري العريق بل أيضًا مساحة حيوية للحوار الثقافي والتاريخي، لافتًا إلى أنه من خلال هذه السلسلة يتم فتح آفاقًا للحوار حول موضوعات متنوعة متجذرة في إرثنا المشترك، حيث إنها تهدف إلى خلق منصة مفتوحة تجمع جماهير متنوعة للتفاعل والتأمل والاستلهام من ثراء الثقافة والتراث بجميع أشكاله.

وتضمنت أولى فعاليات هذه السلسلة التي تم تنظيمها، محاضرة للدكتور إسماعيل سراج الدين أحد أبرز المفكرين في العالم في مجالات الثقافة والابتكار، والتي تناولت الحديث حول الإبداع، ودور المتاحف في تشكيل الوعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على التعبير الفني، وتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزِّز من تجربة الزائرين داخل المتحف.

وشارك في حضور هذه الفعالية مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في مصر والوزراء السابقين والشخصيات العامة والمهتمين بالتراث والثقافة والآثار.

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