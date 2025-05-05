الكرملين: بوتين لن يزور الشرق الأوسط قريبا ويثمن العلاقات الروسية الهندية

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تناولا خلاله التشديد على ضرورة مكافحة الإرهاب في جميع مظاهره بلا هوادة.

وأعلن الكرملين أن بوتين ومودي أكدا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الهندية باعتبارها شراكة مميزة.

وفي سياق اخر أعلن الكرملين أن بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو الجاري، تعليقا على الأنباء المتداولة عن عن قمة محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال الكرملين: إن لقاء ترامب وبوتين ضروري لكن لا تفاصيل حتى الآن، وأن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوترات بين الهند وباكستان.

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