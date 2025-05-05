تاون جاس تطمئن أهالي الهرم: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، عن قيامها بأعمال صيانة طارئة بمحطة المطبعة بشارع الهرم، وذلك اليوم الاثنين بداية من الساعة الحادية عشر مساء.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة ان هذه الأعمال ستتم بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأكدت الشركة بأنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

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