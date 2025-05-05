البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات

بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية..

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق دبلومة متخصصة في إدارة سلامة العمليات، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركة ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووقع البروتوكول في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الجامعة الأمريكية للشئون الأكاديمية.

وفي مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور لطفى جعفر عميد كلية العلوم والهندسة، والدكتور طارق شوقى مستشار الجامعة والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

خلق بيئة عمل آمنة

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية عمل الوزارة الذي يهدف لخلق بيئة عمل آمنة من خلال اتباع أعلي معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وترسيخ ثقافة سلامة العمليات والتشغيل الآمن، كما تأتي تفعيلا لاستراتيجية سلامة العمليات بالوزارة في مرحلتها الحالية (2025 -2027).

وتستهدف الدبلومة الجديدة في إدارة سلامة العمليات تدريب وتأهيل 150 من الكوادر المهنية بقطاع البترول المصري بمنحة مقدمة من شركة ميثانكس مصر، بهدف دعم قدراتهم علي إدارة سلامة نظم التشغيل بما يسهم في حماية الأرواح ومنع الحوادث والحفاظ على البيئة واستدامة الأصول.



وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته، أن إطلاق دبلومة إدارة سلامة العمليات يعكس التزام الوزارة بتطبيق محاور استراتيجيتها الستة، وفي مقدمتها توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة.



وأوضح الوزير أن منظومة سلامة العمليات تعد من الجوانب الحيوية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحياة العنصر البشري، والحفاظ على الأرواح وسلامة المجتمع ككل، إلى جانب كونها ركيزة أساسية لضمان التشغيل الآمن واستقرار الإنتاج ومن المتطلبات الاساسية لجذب الاستثمار.



وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لبرامج بناء القدرات البشرية التي تنفذها الوزارة، انطلاقًا من ايمانها بأن تطوير العنصر البشري هو الأساس في نجاح تطوير منظومة السلامة.

وأوضح الوزير أن الاهتمام بسلامة العمليات من خلال هذا النوع من البرامج يعد نقلة في أساليب التعامل مع المخاطر والتحديات، من خلال اعتماد حلول مبتكرة تتجاوز الاساليب التقليدية. وأضاف أن الاستثمار في السلامة لم يعد رفاهية، بل ضرورة أساسية لحماية الأرواح واستمرارية الإنتاج، والحفاظ على الاستثمارات.

و أشار الى أن إطلاق الدبلومة المتخصصة يمثل خطوة محورية جاءت نتيجة شراكة وعمل تكاملي متميز بين الوزارة وشركة ميثانكس والجامعة الأمريكية، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المتخصصة والمدربة علي إدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز وتطبيق أعلى معايير التشغيل الآمن والسلامة في مواقع الإنتاج والتصنيع.

الاهتمام بسلامة العنصر البشري

كما لفت الوزير أنه الى جانب الاهتمام بالحفاظ على سلامة العنصر البشرى فإن الحفاظ على سلامة البيئة من أولويات استراتيجية الوزارة بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة، بما يسهم فى الربط بين الخبرات العملية للقطاع في مجال صناعة الطاقة والبترول والغاز والخبرة الأكاديمية والعلمية المتميزة للجامعة بما يخدم أهداف تطوير العنصر البشري وبناء القدرات البشرية.



ومن جانبه أكد الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن الوزارة تضع سلامة العمليات على رأس أولوياتها ، وأوضح أن الاستراتيجية الحالية (2025–2027) في هذا المجال الحيوي تركز على تعزيز القدرات البشرية ورفع الجاهزية الفنية لبناء ثقافة سلامة قوية تسهم في الحد من الحوادث الجسيمة وحماية الأرواح والأصول، مؤكدًا أن بناء نظام متكامل لسلامة العمليات لابد أن يتم بأيدي كفاءات القطاع، وبما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، وبالاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية الرائدة، والشراكة مع الجهات الفاعلة محليا ودوليا.



وأشار البطل إلى الشراكة الناجحة مع شركة ميثانكس مصر في مجال سلامة العمليات، والتي تُوجت مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة خلال مؤتمر مصر للطاقة ايجبس 2025، ثم بروتوكول تنفيذي اليوم لإطلاق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتأهيل 150 من كوادر القطاع. وأضاف أن إعداد المحتوى العلمي للدبلومة يجري عبر فريق مشترك من كوادر الوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفقًا للمعايير الوطنية والأدلة الإرشادية لسلامة العمليات.



بينما أوضح الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة البترول وميثانكس يأتي في إطار الشراكة التي تعكس نموذجا ناجحا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية بما يخدم الأهداف الحيوية مثل السلامة في العمليات بقطاع البترول.



وأكد على التزام الجامعة بتقديم خبراتها العلمية لتحقيق أهداف البرنامج في بناء القدرات وتأهيل الكوادر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون وموجها الشكر لوزارة البترول وشركة ميثانكس على الثقة والشراكة.

وضع خارطة طريق وطنية

وأكد المهندس محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أن دبلومة إدارة سلامة العمليات تمثل خطوة طبيعية أكثر تطورًا في رحلة ممتدة من العمل المشترك مع وزارة البترول نحو تطبيق منظومة سلامة العمليات، بدأت من أول ورشة عمل، وإقامة لجان متخصصة مرورًا بتنظيم أول مؤتمر متخصص ثم وضع خارطة طريق وطنية وتطوير معايير سلامة العمليات وإطلاق موقع إلكتروني وطني مخصص لسلامة العمليات وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة في فبراير 2025 بهدف التطبيق الفعلي للمعايير.



وأضاف أن هذا البرنامج يمثل انتقالا من مرحلة وضع المعايير الى التطبيق العملى، بل هو بمثابة استثمار استراتيجي في الإنسان، وفي مستقبل قطاعنا. وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة، سترعى ميثانكس تأهيل 150 من الكوادر المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة سلامة العمليات والتميز التشغيلي على مستوى القطاع محليًا وإقليميًا.



وقال الدكتور لطفي جعفر عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية "يشرفنا أن نتعاون مع الوزارة وشركة ميثانكس في هذه المبادرة المهمة، من خلال دمج قوتنا الأكاديمية مع الخبرات الصناعية، لتساهم في تشكيل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لقطاع الطاقة في مصر "

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.