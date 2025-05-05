جبران يبحث مع وفد معهد الساليزيان الإيطالي تفعيل المنح المجانية للخريجين والطلاب

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من معهد الساليزيان الإيطالي "الدون بوسكو" بالقاهرة،برئاسة دون ليو الوكيل الاقليمي للشرق الاوسط للساليزيان، وحضور المهندس مينا نصر، منسق الكورسات بالمعهد.

احتياجات سوق العمل

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل،وتقديم المنح المجانية في هذا الشأن.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تفعيل المنح المجانية المُقدمة للخريجين والطلاب، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة و المعهد في مجالات التدريب المهني، وذلك للعام الثاني على التوالي.

تطوير منظومة التدريب المهني

وأكد "جبران" أن هذا التعاون يأتي في إطار تطوير منظومة التدريب المهني، والتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين،لتنمية مهارات الشباب،بشهادات ومعايير دولية، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وأوضح أنه خلال العام 2024، نجحت هذه المنحة المجانية المُقدمة من "الوزارة" في تخريج 1732 خريجًا من الشباب من الجنسين على 28 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بعد التدريب على 3 دورات “ فنية، ولغوية،و مهارات توظيفية”.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المنحة، تخريج 1424 خريجًا جديدًا خلال العام الحالي 2025،وذلك للتدريب على 28 مهنة، والتي من أهمها " كهرباء، وميكانيكا، وطاقة متجددة،و تكييف وتبريد،وغيرها.

وأكد أن الإقبال الكبير من الشباب على التقديم في هذه "المنحة" والذي بلغ حتى الأن 18 ألف مُتقدم ليتم قبول المتقدمين منهم،من الذين يجتازوا الإختبارات، خير دليل على نجاح هذه التجربة.

حضر اللقاء من وزارة العمل، المستشار خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية،و المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام تخطيط ومتابعة التدريب المهني ومحمد الجندي باحث بادارة التدريب المهني.

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