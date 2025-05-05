تزامنا مع احتفالات عيد العمال، إطلاق الخدمات المميكنة بمديرية العمل بالإسكندرية (صور)

قامت مديرية العمل بالإسكندرية بالتنسيق والتجهيز لإطلاق خدمات مديرية العمل من خلال مكتب خدمات مصر بشكل مميكن.

وقد تم إجراء أول اختبار لاستخراج كعب العمل من خلال مكتب خدمات مصر حيث أصبحت الخدمة جاهزة للإطلاق بالمكتب.

استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة والحرفة للمواطنين

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و"المصرية للاتصالات"، وتزامنا مع تصريحات وزير العمل محمد جبران، فى احتفالية عيد العمال، وتفقده البث التجريبي خلال شهر أبريل لاستخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة والحرفة للمواطنين بشكل مُميكن من خلال السيارات المتنقلة أمام وزارة العمل.

استخراج شهادة القيد "كعب العمل"

وأكد محمد كمال وكيل المديرية، أنه تم تركيب الأجهزة وتجهيز المكتب لاستقبال الجمهور، حيث تشمل الخدمة استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، حيث إن مديرية العمل بالإسكندرية تقدم خدمة استخراج شهادة القيد من خلال 8 مكاتب موزعة على المناطق بالمحافظة وهى منطقة المنتزه، منطقة شرق، منطقة وسط، منطقة الدخيلة، منطقة غرب، منطقة الجمرك، منطقة العامرية، منطقة برج العرب، بالإضافة إلى مكتب خدمات مصر الملحق بمبنى محافظة الاسكندرية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.

جهود وزارة للعمل لتطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة

أيضا جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة.

وتم تجهيز المكتب تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة وبالتعاون مع الإدارة العامة لبحوث العمالة ومركز المعلومات بالمديرية.

حضر التجهيز مي مطاع مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة وشيرين على مدير مركز المعلومات ومحمد محسن المدير المالي.

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