عصابة سرقة أعمدة الإنارة في السلام: الكشاف بيتباع بـ 50 جنيها والآيس السبب

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في منطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهمان أمام النيابة العامة إنهما تخصصا في سرقة كشافات أعمدة الإنارة وأغطية بالوعات الصرف الصحي حيث يتم بيع الكشاف الواحد لأحد الأشخاص يعلم أنها من متحصلات سرقة بمبلغ 50 جنيها.



وأشار المتهمان إلى أنهما ينفقان متحصلات نشاطهما الاجرامي على متطلباتهما الشخصية وشراء الآيس المخدر.

سرقة أعمدة الإنارة بمدينة السلام

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام شخصين بسرقة كشاف من أحد أعمدة الإنارة بمدينة السلام.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما كشاف الإنارة المستولى عليه.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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