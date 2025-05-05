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أخبار مصر

مصدر يكشف سبب تحويل ديوان محافظة الجيزة إلى مقر المجلس الأعلى للآثار

مبنى محافظة الجيزة
مبنى محافظة الجيزة القديم
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كشفت مصادر مسؤولة بمحافظة الجيزة عن تفاصيل خطة إعادة استخدام مقر ديوان عام المحافظة القديم، الكائن بشارع الهرم، وذلك بعد انتقال ديوان المحافظة إلى المقر الجديد داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن المقر القديم سيتم تسليمه إلى صندوق مصر السيادي، الذي سيتولى بدوره تخصيص المبنى ليكون مقرًا جديدًا للمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوظيفها بما يخدم المشروعات القومية والتنموية.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لرفع كفاءة المباني الحكومية وتحسين استخدامها، خاصة أن المقر يتمتع بموقع متميز في شارع الهرم، أحد أهم الشوارع الحيوية المؤدية إلى منطقة الأهرامات الأثرية، ما يعزز من أهمية تخصيصه لجهة ثقافية كالمجلس الأعلى للآثار.

ومن المتوقع أن يشهد المبنى بعد تخصيصه للمجلس الأعلى للآثار تطويرًا وتأهيلًا ليتناسب مع طبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس، بما يساهم في دعم قطاع السياحة والآثار بشكل عام.

 

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المبانى الحكومية دعم قطاع السياحة ديوان عام المحافظة ديوان المحافظة صندوق مصر السيادي

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