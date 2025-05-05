المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة 15 مايو.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم التزوير في محررات رسمية والنصب علي المواطنين.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو رخصة مباني لإنشاء عقار سكني ومنزل ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق مع آخر مجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وأمده بالبيانات وختم عليها بإمضاءات، كما زور علامات المصالح الحكومية حيث اصطنعها على غرار الحقيقة مع علمه بالتزوير والنصب على المواطنين.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بتزوير المحررات الرسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وعدد من الكارنيهات خالية البيانات، بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي كما تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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